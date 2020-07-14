2020-07-14T09:51:17+03:00
Общество

В Тюмени поймали трех пьяных таксистов

Один из них не раз привлекался за нетрезвое вождение
Вадим Бегун
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В Тюмени поймали трех пьяных таксистов. Фото - ГИБДД по Тюменской области.В Тюмени поймали трех пьяных таксистов. Фото - ГИБДД по Тюменской области.
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В Тюмени прошли комплексные проверки по безопасности перевозок пассажиров легковыми такси. Автоинспекторы составили протоколы на трех водителей, которые находились за рулем в нетрезвом состоянии.

Так, был задержан пьяный 29-летний тюменец, управлявший автомобилем «Лада» из «Яндекс Такси». Ранее его уже дважды привлекали к ответственности за нетрезвое вождение. Теперь ему грозит реальное тюремное заключение.

Еще два водителя с признаками алкогольного опьянения отказались от прохождения медосвидетельствования, их привлекли к административной ответственности. Один из них, 32-летний местный житель, управлял «Фольксваген Поло» из автопарка «Яндекс Такси». Все три авто эвакуировали на спецстоянку.

– Всего наряды ДПС проверили около 600 автомобилей такси, выявлено 173 нарушения ПДД. Кто-то переоборудовал машину без разрешений, другие ездили без ремней безопасности и полиса ОСАГО, четыре автомобиля такси арестовали за долги, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Кроме того, автоинспекторы задержали четырех водителей – уроженцев Таджикистана. У них не было разрешения на работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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