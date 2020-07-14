2020-07-14T09:49:03+03:00
Общество

Тюменский район ДОК станет новой точкой притяжения застройщиков

Здесь нет запрещающих строительство зон
Вадим Бегун
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В Тюмени обсудили развитие района ДОК. Фото - Тюменская кадастровая палата.В Тюмени обсудили развитие района ДОК. Фото - Тюменская кадастровая палата.
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В Тюмени обсудили развитие района ДОК. По словам главы города Руслана Кухарука, он должен стать новой точкой притяжения для застройщиков и самих горожан.

– Здесь генпланом заложено решение двух стратегических задач – расселение ветхого, аварийного жилья и развитие самой территории, – подчеркнул мэр Тюмени, обратив внимание на важность диалога бизнеса и власти в отношении преобразования городских территорий.

Главный технолог Тюменской кадастровой палаты Юлия Стробыкина отметила, что застройщикам повезло – в ДОКе нет запрещающих строительство зон. По ее мнению, район новой застройки удачно расположен по отношению к реке: во-первых, площадка защищена от вод Туры надежной дамбой, что уберегает ее от подтопления в период паводка, а во-вторых, все «запретные» зоны плавно обходят этот район.

Стоит отметить, что всего на территории Тюмени принято решение о развитии 16 застроенных территорий, в отношении 15 из них заключены соответствующие договоры. За период их действия инвесторы расселили и снесли 36 многоквартирных домов и более 40 индивидуальных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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