2020-07-14T09:36:47+03:00
Происшествия

Осудили семерых тюменцев, заработавших на мошенничестве 46 миллионов рублей

Потерпевшими признаны две организации и 18 граждан
Вадим Бегун
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Осудили семерых тюменцев, заработавших на мошенничестве 46 миллионов рублей.Осудили семерых тюменцев, заработавших на мошенничестве 46 миллионов рублей.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени вынесли приговор по уголовному делу в отношении семерых местных жителей. Они зарабатывали себе на жизнь мошенничеством.

Всё началось с того, что жительница областного центра – гендиректор компании по осуществлению операций с недвижимостью – в октябре 2016 года создала организованную преступную группу для хищения денег и жилья. В ее состав в разное время вошли пять человек, в отношении двух из них материалы выделены в отдельное производство. Еще трое в группу не входили, но участвовали в ряде ее преступлений.

– Различными способами они узнавали паспортные данные граждан. После этого находили людей, внешне похожих на владельцев жилья, и продавали их квартиры. Мошенники оформляли на собственников жилых помещений договоры займа денежных средств под залог их квартир, а полученные деньги похищали. Несколько квартир были проданы злоумышленниками с использованием подложных доверенностей от имени владельцев жилья, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Потерпевшими признаны две организации и 18 граждан. Общая сумма причиненного им ущерба составила более 46 миллионов рублей. Суд приговорил женщину, организатора преступной группы, к шести годам, а двух ее сообщников – к трем с половиной годам лишения свободы. Остальным четверым соучастникам назначено лишение свободы условно на срок от 1 года 8 месяцев до 3 лет с испытательным сроком от 3 до 4 лет. Кроме того, суд удовлетворил заявленные иски на сумму свыше 13 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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