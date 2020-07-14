Акцент на комфорт: в Тюмени презентовали новый филиал банка «Открытие»

14 Июль 2020 2020-07-14T07:06:08+03:00

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Рабочая неделя в областной столице завершилась торжественной презентацией нового филиала банка «Открытие» на улице М. Горького, 68/1. Тринадцатое по счету отделение в регионе отличается еще более комфортными условиями для клиентов, применением современных технологий в работе и стильным лаконичным интерьером.

Все безусловные плюсы успели оценить первые гости, побывавшие на открытии. Они отметили не только просторное помещение (практически 400 кв. м. – Прим. ред.) и грамотное разделение зон обслуживания, но и ответственное отношение к безопасности в период неблагополучной эпидобстановки в стране. Так, на входе в банк наличие индивидуального средства защиты и дезинфекция рук являются обязательными. А на полу есть яркая и понятная разметка, позволяющая соблюдать общеустановленную дистанцию в 1,5 метра.

– В этом офисе мы старались сделать все так, чтобы клиенты чувствовали себя максимально комфортно. Это флагманский проект, который демонстрирует новый формат – как и в каких условиях должно проходить обслуживание. Напомню также про внедрение информационных систем, возможность онлайн-записи для посещения отделения и более широкую возможность самостоятельного обслуживания, – отметил Валерий Афонькин, управляющий банком «Открытие» в Тюменской области.

Ежедневно офис способен обслуживать более 100 человек. Здесь можно оперативно и с комфортом получить любую банковскую услугу, консультацию специалиста и оформить интересующий продукт, предварительно выбрав нужную зону: универсальную фронт-линию по предоставлению продуктов для физлиц и юрлиц, кассу или точку круглосуточного самообслуживания с банкоматами.

– Моя компания работает с «Открытием» уже 15 лет. За это время не было ни одного нарекания – всегда все четко и слаженно. Ведь главное качество – грамотная работа сотрудников с клиентами. Именно поэтому у нас никогда не было мыслей сменить банк. Я рада, что открылся новый офис. Желаю процветания и развития! – выступила с поздравлением Горлатова Евгения, почетный клиент банка «Открытие», генеральный директор стоматологической клиники «Миродент».

Фото - банк «Открытие».

К слову, для премиальных клиентов в банке имеется отдельная зона, в которой предусмотрены переговорные комнаты для обсуждения важных вопросов и решения индивидуальных задач. По словам Валерия Михайловича, это первый в регионе филиал, где премиальному обслуживанию уделяется особое внимание.

– Большую роль для таких клиентов играет не только удобство, но и приватность, – подчеркнул он.

Представители банка также позаботились о людях с ограниченными возможностями здоровья, оборудовав офис специальным подъемником. Все для того, чтобы каждый обратившийся мог беспрепятственно и с комфортом воспользоваться услугами организации.

– Конечно, хотелось бы провести мероприятие более торжественно и масштабно, но пандемия внесла свои коррективы. Однако жизнь не остановилась, ко всем ограничительным мерам нужно подходить со здравым смыслом. Мы продолжаем движение и развитие, несмотря ни на что! – подытожил Валерий Афонькин, поздравляя сотрудников и клиентов с открытием нового подразделения.

Фото - банк «Открытие».

Адрес нового офиса банка «Открытие» в Тюмени: ул. Максима Горького 68/1.

Режим работы отделения: пн.-пт. – с 9.00 до 19.00, сб. – с 10.00 до 16.00, воскресенье – выходной.

Кассовое обслуживание: пн.-пт. – с 9.00 до 17.00, сб.-вс. – выходной.

Обслуживание юридических лиц: пн.-пт. – с 9.00 до 17.00, сб.-вс. – выходной.