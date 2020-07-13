2020-07-13T16:07:44+03:00
Общество

В Тюмени продлили сроки выдачи сертификатов в кружки для первоклашек

Теперь их можно получить до 31 августа
Вадим Бегун
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В Тюмени продлили сроки выдачи сертификатов в кружки для первоклашек. Фото - ТГМЦ.В Тюмени продлили сроки выдачи сертификатов в кружки для первоклашек. Фото - ТГМЦ.
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В Тюмени выдают сертификаты ПФДО для первоклассников. Теперь их можно получить до 31 августа.

– В настоящее время процедура получения сертификата максимально упрощена: достаточно зайти на портал «Тюмень ПФДО», выбрать удобный пункт приема заявлений или подать заявление онлайн, отправив необходимый перечень документов в Тюменский городской многопрофильный центр по электронной почте pfdotmn@mail.ru, – рассказали в ТГМЦ.

В условиях действия ограничительных мер для детей доступно обучение в дистанционном формате. На портале «Тюмень ПФДО» открыта запись на 27 программ с элементами дистанционных технологий. Для участия достаточно подать заявку через личный кабинет получателя услуг.

Помимо дистанционной формы обучения в июле – августе предусмотрены занятия на свежем воздухе. На детских площадках реализуются программы физкультурно-спортивной направленности с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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