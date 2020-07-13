13 Июль 2020 2020-07-13T16:07:44+03:00

В Тюмени продлили сроки выдачи сертификатов в кружки для первоклашек. Фото - ТГМЦ.

Теперь их можно получить до 31 августа

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В Тюмени выдают сертификаты ПФДО для первоклассников. Теперь их можно получить до 31 августа.

– В настоящее время процедура получения сертификата максимально упрощена: достаточно зайти на портал «Тюмень ПФДО», выбрать удобный пункт приема заявлений или подать заявление онлайн, отправив необходимый перечень документов в Тюменский городской многопрофильный центр по электронной почте pfdotmn@mail.ru, – рассказали в ТГМЦ.

В условиях действия ограничительных мер для детей доступно обучение в дистанционном формате. На портале «Тюмень ПФДО» открыта запись на 27 программ с элементами дистанционных технологий. Для участия достаточно подать заявку через личный кабинет получателя услуг.

Помимо дистанционной формы обучения в июле – августе предусмотрены занятия на свежем воздухе. На детских площадках реализуются программы физкультурно-спортивной направленности с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора региона.

ИСТОЧНИК KP.RU