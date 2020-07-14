Погода на 14 июля в Тюмени: жара продолжается
Сегодня, 14 июля, в Тюмени облака закроют небо уже утром и продержатся весь день, рассеявшись только к вечеру. Осадков не ожидается.
Температура воздуха ночью будет плюс 19 градусов, днем – плюс 30. Вечером столбики термометров покажут 23 – 29 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть северо-восточный ветер, переходящий в юго-восточный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.
14 июля отмечается день памяти святых чудотворцев бессребренников Космы и Дамиана. У крестьян в это время начинался сенокос: «Кузьма и Демьян пришли – на покос пошли». К этому времени поспевает малина, первые овощи.
Наши предки на Кузьму и Демьяна варили варенье из крыжовника. В прежние времена заметили: хорошая погода 14 июля обещает хорошую погоду 14 ноября, а если будет плохая погода в этот день, то и 14 ноября ничего хорошего не жди.
ИСТОЧНИК KP.RU