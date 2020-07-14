2020-07-14T06:57:51+03:00
Общество

На трех перекрестках в Тюмени отключат светофоры

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Вадим Бегун
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На трех перекрестках в Тюмени отключат светофоры. Фото - pixabay.com.На трех перекрестках в Тюмени отключат светофоры. Фото - pixabay.com.
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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 14 июля, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 8.00 до 17.00 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц Таллинской и Боровской, с 9.00 до 17.00 – на пересечении улиц 50 лет Октября и Холодильной и у дома № 38 на улице 50 лет Октября, а с 9.00 до 13.00 – на пересечении улиц 50 лет ВЛКСМ и Горького.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU

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