Тюменец избил жену в бане за переписку с подругой

14 Июль 2020 2020-07-14T09:31:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В тюменскую полицию поступил звонок от местной жительницы. Женщина сообщила, что супруг побил ее и угрожал убийством. На место происшествия тут же выехал участковый уполномоченный полиции.

В день преступления пара находилась на даче, где мужчина распивал алкоголь. Во время застолья он намекнул жене, мол, она слишком активно переписывается в телефоне. Ревнивец отобрал телефон и прочитал её переписку с подругой, в которой супруга жалуется на него.

– Горожанин затащил потерпевшую в баню и стал бить ее, угрожая расправой. Вырвавшись из рук обидчика, гражданка обратилась в полицию. 31-летний безработный житель областного центра был задержан и доставлен в отдел полиции, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время проводится экспертиза по определению степени тяжести вреда здоровью потерпевшей. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU