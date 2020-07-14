2020-07-14T07:37:49+03:00
Общество

Участок улицы Немцова в Тюмени закроют до 29 августа

Водителей просят следовать указаниям дорожных знаков
Вадим Бегун
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Участок улицы Немцова в Тюмени закроют до 29 августа. Фото - департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.Участок улицы Немцова в Тюмени закроют до 29 августа. Фото - департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.
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Проезд по автомобильной дороге улицы Немцова в районе пересечения с улицей Советской в Тюмени временно закроют. Это связано с реконструкцией сетей водопровода.

По сообщению департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени, ограничения будут действовать с 21 июля по 29 августа. Объехать участок можно по улицам Елецкой, Профсоюзной и Хохрякова.

– Просим участников дорожного движения следовать указаниям дорожных знаков и заранее планировать маршрут движения, – отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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