14 Июль 2020 2020-07-14T09:33:59+03:00

Тюменец украл у знакомого телефон и подарил случайному прохожему. Фото - pixabay.com.

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В омутинский отдел полиции с заявлением о краже сотового телефона обратился местный житель. Мужчина дал стражам порядка наводку: накануне к нему приезжал знакомый.

Товарищи распивали алкоголь, заявитель оставил свой телефон на огородной грядке. После того как гость уехал, гражданин обнаружил пропажу и обратился в полицию, оценив ущерб в 10 тысяч рублей.

Вскоре правоохранители задержали 29-летнего жителя поселка Октябрьский Ишимского района. Ранее он был судим за незаконное хранение наркотиков, грабеж и неуплату алиментов.

– Проведен обыск по месту жительства подозреваемого. Пока телефон не найден, фигурант утверждает, что подарил его случайному знакомому, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до двух лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU