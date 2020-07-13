2020-07-13T16:06:24+03:00
Происшествия

Авто отбросило на пожилую тюменку после массового ДТП

Дорожный инцидент произошел на Московском тракте
Вадим Бегун
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Авто отбросило на пожилую тюменку после массового ДТП. Фото - www.car72.ru.Авто отбросило на пожилую тюменку после массового ДТП. Фото - www.car72.ru.
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На Московском тракте в Тюмени сегодня, 13 июля, произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения трех автомобилей одна из машин отлетела прямо на пешехода.

ДТП случилось около торгово-развлекательного центра «Колумб», здесь столкнулись «Форд», «Хендай» и «Хонда». Неподалеку стояла пожилая женщина, на которую отлетел один из автомобилей. По словам автоинспекторов, пенсионерку доставили в больницу, сейчас выясняются обстоятельства аварии.

– Вызов на станцию скорой поступил в 12.59, бригада медиков прибыла на место спустя 11 минут. Женщину увезли в областную клиническую больницу № 2. Ей оказывают необходимую медицинскую помощь по поводу рвано-ушибленной раны головы, – рассказали в региональном департаменте здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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