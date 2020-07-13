2020-07-13T16:04:38+03:00
Происшествия

Меньше грабить, больше красть: в Тюменской области снизилась подростковая преступность

Несовершеннолетние по-прежнему любят угонять машины
Вадим Бегун
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В Тюменской области снизилась подростковая преступность. Фото - pixabay.com.В Тюменской области снизилась подростковая преступность. Фото - pixabay.com.
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С начала года в Тюменской области зарегистрировано 222 преступления, совершенных подростками. Это на 4,7% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Уровень подростковой преступности в Тюмени снизился на 2%, в Ишиме – на 14,2%, в Тобольске – на 3,7%, в Ялуторовске – на 33,3%, остался прежним в Викуловском и Казанском муниципальных районах. Не удалось добиться снижения в Абатском, Армизонском, Аромашевском, Бердюжском, Сладковском, Сорокинском, Омутинском, Тобольском муниципальных районах, а также в Заводоуковском городском округе.

Подростки стали реже совершать тяжкие преступления (41 против 52), грабить (5 против 32), заниматься разбоем и вымогательством (2 против 3). Одновременно возросло количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (с 5 до 13), угонов (с 17 до 22) и краж (с 119 до 130).

По информации пресс-службы прокуратуры региона, самым распространенным видом преступления среди подростков по-прежнему остаются кражи, на втором месте угоны, на третьем месте преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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