2020-07-13T13:29:28+03:00
Общество

Тюменский врач заявил о вреде вейпа

Различные ароматические добавки являются канцерогенными
Вадим Бегун
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Тюменский врач заявил о вреде вейпа. Фото - pixabay.com.Тюменский врач заявил о вреде вейпа. Фото - pixabay.com.
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Врач-онкоуролог Медицинского города Артем Кельн заявил о вреде вейпа. Он также отметил, что различные ароматические добавки являются канцерогенными.

По словам онкоуролога, основным фактором риска развития опухоли мочевого пузыря является курение и вдыхание ядовитых соединений: промышленных красителей и горюче-смазочных веществ. Кроме этого, у курящих пациентов увеличивается риск развития агрессивных форм рака мочевого пузыря. Среди таких пациентов встречается молодежь.

– Сейчас большой популярностью пользуются различные электронные заменители сигарет. Считается, что они безвредны, поэтому молодое поколение и люди, имеющие хронические заболевания, в том числе онкологические, активно становятся их пользователями. На самом деле в них тоже содержится никотин, просто человек его получает другим способом – выпариванием. Если рассмотреть всю физику этого процесса, из-за структуры нагревающего компонента происходит выделение токсичных соединений металла, а также вдыхание никотиновых паров, – рассказал Артем Кельн.

По его словам, ароматические добавки также являются канцерогенными. «Пока негативные свойства вейпинга плохо изучены, в отличие от традиционных сигарет, но я думаю, что позже мы получим исследования, которые докажут, что вейп совершенно не безвреден», – утверждает врач.

ИСТОЧНИК KP.RU

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