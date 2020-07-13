У будущей пешеходной улицы Тюмени появился сайт

13 Июль 2020 2020-07-13T13:27:12+03:00

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В Тюмени представили проект развития первой пешеходной улицы – улицы Дзержинского. Он был запущен в феврале 2020 года, а совсем недавно появился сайт улицадзержинского.рф, где можно познакомиться с ее историей и запланированными изменениями.

– Работа по изменению пространства улицы набирает обороты. В начале года прошло несколько дизайн-сессий с экспертами в сфере урбанистики, архитектуры, дизайна, туризма, городских событий и бизнеса. Озвучены три основополагающих смысла, по мнению экспертов: улица-сад, поток и портал, – рассказал программный продюсер мультицентра «Моя территория» в Тюмени Иван Карачев.

По его информации, на следующем этапе в процесс вовлекут и местных жителей, которые выскажут свои мнения о функциональном наполнении пешеходной улицы.

ИСТОЧНИК KP.RU