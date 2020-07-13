2020-07-13T13:13:33+03:00
Происшествия

В Ишиме 62-летняя женщина обвинила знакомого в изнасиловании

Расследование уголовного дела продолжается
Вадим Бегун
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В Ишиме 62-летняя женщина обвинила знакомого в изнасиловании. Фото - СК по Тюменской области.В Ишиме 62-летняя женщина обвинила знакомого в изнасиловании. Фото - СК по Тюменской области.
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В Ишиме 62-летнюю женщину обвиняют в заведомо ложном доносе о совершении особо тяжкого преступления. Местная жительница оговорила своего друга из мести.

9 июля 2020 года обвиняемая обратилась в полицию с заявлением об ее изнасиловании знакомым. Однако в ходе расследования факт насильственного полового преступления в отношении обвиняемой не подтвердился.

– Сама женщина призналась, что оговорила знакомого из мести. В настоящий момент специалисты собирают доказательственную базу. Расследование уголовного дела продолжается, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что ишимку могут оштрафовать на сумму от ста до трехсот тысяч рублей. Кроме того, ей грозят принудительные работы на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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