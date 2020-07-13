2020-07-13T12:29:43+03:00
Происшествия

В Тюменской области за минувшую неделю произошло 94 пожара

Местным жителям напомнили об опасности открытого огня
Вадим Бегун
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В Тюменской области за минувшую неделю произошло 94 пожара. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.В Тюменской области за минувшую неделю произошло 94 пожара. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.
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В Тюменской области за минувшую неделю произошло 94 пожара. Всего было спасено три человека.

К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения за прошедшую неделю привлекались 51 раз. Они помогали деблокировать пострадавших, отключали аккумуляторные батареи и смывали ГСМ с проезжей части. 44 раза пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи населению.

– Соблюдайте правила пожарной безопасности. Помните, что на территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим. Будьте внимательны на водоемах сами и следите за теми, кто находится рядом: ваше внимание и помощь могут потребоваться оказавшимся в беде. Особое внимание – детям, не оставляйте их без присмотра. Только при соблюдении необходимых правил поведения и мер безопасности можно избежать экстренной ситуации. Единый телефон пожарных и спасателей: 01 или 101, – напоминают спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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