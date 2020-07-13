2020-07-13T12:27:44+03:00
Происшествия

В Ялуторовске женщина упала в колодец

Дачницу вызволили с помощью спецлестницы
Вадим Бегун
Поделиться:
В Ялуторовске женщина упала в колодец. Фото - pixabay.com.В Ялуторовске женщина упала в колодец. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Ялуторовске женщина упала в колодец. Пожарные достали местную жительницу из западни.

Сообщение о падении в садоводческом товариществе «Садовод-4» на улице Хвойной поступило спасателям одиннадцатого июля в 16.14. На место вызова выехало отделение 81-й пожарно-спасательной части 24-го ПСО.

– Пожарным понадобилось всего несколько минут, чтобы извлечь женщину из западни. С помощью трехколенной лестницы они вызволили дачницу из колодца и передали сотрудникам скорой помощи, которые к этому моменту также прибыли на место происшествия, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тобольске на 50 тысяч рублей оштрафовали ПАО «СУЭНКО». По вине организации 14-летняя несовершеннолетняя провалилась в колодец. Юная тоболячка ушибла правую и левую голени, что считается легким вредом здоровью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Юной тоболячке выплатят компенсацию за падение в колодец

Ногу молодой девушки прижало тяжелым люком (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменский врач заявил о вреде вейпа
Банк УРАЛСИБ увеличил максимальную сумму кредита по программе «Ипотека 6,5%»
У будущей пешеходной улицы Тюмени появился сайт
В Ишиме 62-летняя женщина обвинила знакомого в изнасиловании
«Могут принадлежать Текутьеву». В Тюмени провели ДНК-экспертизу останков из Спасской церкви
В Тюменской области за минувшую неделю произошло 94 пожара
В Ялуторовске женщина упала в колодец
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 13 июля 2020 года увеличилось на 85 человек
В тюменском УФСИН назначен новый врио начальника
«Не умел плавать». Следователи рассказали, как утонул тюменец на озере Кривом
Тюменка упала с балкона на пятом этаже и разбилась
Участок улицы Олимпийской в Тюмени закроют до 7 августа
В Тюмени пассажиры маршрутки пострадали в ДТП с легковушкой
ТОДЭП получило миллиардный контракт на ремонт тюменской трассы
На озере Кривом в Тюмени утонул мужчина
Три леща и утки: тоболяка осудят за незаконные охоту и рыбалку
В Тюмени китаец пытался дать взятку автоинспектору из-за нарушения
В Тобольске запустили интерактивную карту города
На улице 50 лет Октября в Тюмени отключат светофоры
Погода на 13 июля в Тюмени: жара продолжается
Тюменская молодежь добежала до Екатеринбурга