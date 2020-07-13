13 Июль 2020 2020-07-13T12:27:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ялуторовске женщина упала в колодец. Пожарные достали местную жительницу из западни.

Сообщение о падении в садоводческом товариществе «Садовод-4» на улице Хвойной поступило спасателям одиннадцатого июля в 16.14. На место вызова выехало отделение 81-й пожарно-спасательной части 24-го ПСО.

– Пожарным понадобилось всего несколько минут, чтобы извлечь женщину из западни. С помощью трехколенной лестницы они вызволили дачницу из колодца и передали сотрудникам скорой помощи, которые к этому моменту также прибыли на место происшествия, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тобольске на 50 тысяч рублей оштрафовали ПАО «СУЭНКО». По вине организации 14-летняя несовершеннолетняя провалилась в колодец. Юная тоболячка ушибла правую и левую голени, что считается легким вредом здоровью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Юной тоболячке выплатят компенсацию за падение в колодец

Ногу молодой девушки прижало тяжелым люком (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU