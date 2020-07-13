13 Июль 2020 2020-07-13T12:39:16+03:00

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 13 июля 2020 года увеличилось на 85 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 13 июля 2020 года

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Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Тюмени на 13 июля 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 85 и составило 4120 человек.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 25 человек выздоровели (за весь период – 2503), семь детей заболели за минувшие сутки, пять пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (из общего числа болеющих), 73 человека – в обсерваторах, 1348 человек остаются под медицинским наблюдением, 3505 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончались 20 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За прошедшую неделю в регионе не зарегистрировано новых групповых очагов COVID-19. В настоящее время на контроле местного управления Роспотребнадзора остаются пять ранее выявленных очагов заболевания, в которых зарегистрировано 107 случаев и выявлено более 1,3 тыс. контактных лиц.

– Согласно новому постановлению главного санитарного врача Тюменской области, все контактные лица обязаны не только соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней, но и в обязательном порядке принимать назначенные врачом профилактические препараты, – напомнил начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Александр Летюшев.

За последние сутки в России выявлено 6 537 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 25,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 104 летальных исхода, полностью выздоровели 2 960 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 733 699 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 439 летальных исходов, выздоровел 504 021 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области у 20 беременных с COVID-19 родились здоровые малыши. Для них было ограничено грудное вскармливание и предприняты все противоэпидемические меры.

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ИСТОЧНИК KP.RU