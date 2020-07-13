В тюменском УФСИН назначен новый врио начальника

13 Июль 2020 2020-07-13T10:44:36+03:00

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В тюменском УФСИН назначен новый временно исполняющий обязанности начальника. Им стал Андрей Рукосмотров, который ранее был заместителем руководителя. Приказ о назначении был подписан 2 июля.

По информации управления, нынешний врио родился 8 марта 1978 года в Тюмени. Имеет высшее образование, в 1999 году окончил Тюменский государственный нефтегазовый университет по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство».

В уголовно-исполнительной системе Рукосмотров служит с августа 1999 года. Начинал с должности инженера отдела транспорта, главного механика и энергетика УИН Минюста по Тюменской области, после стал главным инженером пенитенциарного ведомства. С апреля 2016 года исполнял обязанности замначальника местного управления ФСИН. Курировал тыловое и медицинское обеспечение, а также производство.

ИСТОЧНИК KP.RU