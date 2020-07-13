«Не умел плавать». Следователи рассказали, как утонул тюменец на озере Кривом

13 Июль 2020 2020-07-13T10:54:58+03:00

Следователи рассказали, как утонул тюменец на озере Кривом. Фото - СК по Тюменской области.

Сейчас они устанавливают все обстоятельства случившегося

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В Тюмени накануне, 12 июля, в озере Кривом, расположенном на базе отдыха «Верхний бор» утонул 18-летний мужчина. Сейчас следователи проводят процессуальную проверку по факту обнаружения тела.

– По предварительным данным, молодой человек находился на оборудованном пляже в компании друзей. На расстоянии около шести метров от берега мужчина скрылся под водой, когда нырял. Утонувший не умел плавать, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что водолазы больше часа искали тело утонувшего тюменца. Трагичный инцидент случился около шести часов вечера.

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ИСТОЧНИК KP.RU