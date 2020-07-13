13 Июль 2020 2020-07-13T09:44:52+03:00

Участок улицы Олимпийской в Тюмени закроют до 7 августа. Фото - департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

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Проезд по автомобильной дороге улицы Олимпийской в районе жилого дома № 31 в Тюмени временно закроют. Это связано со строительством участка тепловой сети.

По сообщению департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени, ограничения будут действовать с 21 июля по 7 августа. Объехать участок можно по проезду Ткацкий, улице Олимпийской и межквартальным проездам.

– Просим участников дорожного движения следовать указаниям дорожных знаков и заранее планировать маршрут движения, – отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU