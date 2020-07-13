В Тюмени пассажиры маршрутки пострадали в ДТП с легковушкой
В Тюмени на пересечении улиц Дружбы и Ватутина сегодня, 13 июля, утром произошло дорожно-транспортное происшествие. Есть пострадавшие.
Как стало известно, на перекрестке столкнулись «Газель», которая двигалась по маршруту, и легковой автомобиль «Фольксваген».
– Водитель немецкой иномарки, поворачивая, не пропустил маршрутное такси. В результате дорожного инцидента пострадали три пассажирки общественного транспорта, от 28 до 53 лет, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.
В ведомстве также добавили, что в настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU