13 Июль 2020 2020-07-13T09:43:35+03:00

В Тюмени пассажиры маршрутки пострадали в ДТП с легковушкой. Фото: Кира Санникова

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В Тюмени на пересечении улиц Дружбы и Ватутина сегодня, 13 июля, утром произошло дорожно-транспортное происшествие. Есть пострадавшие.

Как стало известно, на перекрестке столкнулись «Газель», которая двигалась по маршруту, и легковой автомобиль «Фольксваген».

– Водитель немецкой иномарки, поворачивая, не пропустил маршрутное такси. В результате дорожного инцидента пострадали три пассажирки общественного транспорта, от 28 до 53 лет, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что в настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU