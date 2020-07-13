2020-07-13T09:00:15+03:00
Происшествия

На озере Кривом в Тюмени утонул мужчина

Водолазы больше часа искали тело погибшего
Вадим Бегун
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На озере Кривом в Тюмени утонул мужчина. Фото - 2Гис.На озере Кривом в Тюмени утонул мужчина. Фото - 2Гис.
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В Тюмени в районе Салаирского тракта накануне, 12 июля, произошла трагедия. Мужчина, который проводил выходной на базе отдыха «Верхний бор», утонул в озере Кривом. Водолазы больше часа искали его тело, передает «МегаТюмень».

– Наши сотрудники выезжали на место происшествия в 17.50, тело удалось найти к 19.30. Его передали сотрудникам следственного комитета, – рассказали в пресс-службе Тюменской областной службы экстренного реагирования.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что чуть более недели назад также утонул мужчина. Трагедия произошла на Иртыше в районе нефтебазы. На берегу остались вещи тоболяка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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