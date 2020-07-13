13 Июль 2020 2020-07-13T09:00:15+03:00

На озере Кривом в Тюмени утонул мужчина. Фото - 2Гис.

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В Тюмени в районе Салаирского тракта накануне, 12 июля, произошла трагедия. Мужчина, который проводил выходной на базе отдыха «Верхний бор», утонул в озере Кривом. Водолазы больше часа искали его тело, передает «МегаТюмень».

– Наши сотрудники выезжали на место происшествия в 17.50, тело удалось найти к 19.30. Его передали сотрудникам следственного комитета, – рассказали в пресс-службе Тюменской областной службы экстренного реагирования.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что чуть более недели назад также утонул мужчина. Трагедия произошла на Иртыше в районе нефтебазы. На берегу остались вещи тоболяка.

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ИСТОЧНИК KP.RU