На озере Кривом в Тюмени утонул мужчина
В Тюмени в районе Салаирского тракта накануне, 12 июля, произошла трагедия. Мужчина, который проводил выходной на базе отдыха «Верхний бор», утонул в озере Кривом. Водолазы больше часа искали его тело, передает «МегаТюмень».
– Наши сотрудники выезжали на место происшествия в 17.50, тело удалось найти к 19.30. Его передали сотрудникам следственного комитета, – рассказали в пресс-службе Тюменской областной службы экстренного реагирования.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что чуть более недели назад также утонул мужчина. Трагедия произошла на Иртыше в районе нефтебазы. На берегу остались вещи тоболяка.
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ИСТОЧНИК KP.RU