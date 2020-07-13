Три леща и утки: тоболяка осудят за незаконные охоту и рыбалку

13 Июль 2020 2020-07-13T09:05:31+03:00

Тоболяка осудят за незаконные охоту и рыбалку. Фото - управление на транспорте по УрФО.

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В Тюменской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 46-летнего жителя Тобольска. Мужчину обвиняют в незаконной рыбалке и охоте.

Местного жителя остановили вечером 18 апреля, когда он возвращался на машине с рыбалки на реке Иртыш. В автомобильном прицепе сотрудники полиции обнаружили моторную лодку, а в ней три леща, три утки и мокрые сети. На заднем сиденье авто лежали охотничье ружье и патроны.

– Разрешение на хранение и ношение ружья и патронов к нему у мужчины было, однако не было документов, разрешающих вылавливать рыбу в период нереста и охотиться. Проверка показала, что лещей мужчина выловил в водах Абалакского заказника. Там же в руки браконьера попали и дикие утки-кряквы. Причиненная сумма ущерба составила 9 600 рублей, – рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

В отношении злоумышленника возбуждено два уголовных дела: о незаконных охоте и добыче водных биологических ресурсов. На данный момент расследование уголовных дел завершено, они переданы в суд для принятия решения о назначении браконьеру наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU