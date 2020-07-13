В Тюмени китаец пытался дать взятку автоинспектору из-за нарушения

13 Июль 2020 2020-07-13T09:07:48+03:00

Полицейский несколько раз предупредил иностранца об ответственности, но тот был настойчив

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В Тюмени инспектор ГИБДД областного управления на улице Дамбовской остановил автомобиль, водитель которого не был пристегнут ремнем безопасности. Чтобы «сгладить» свою вину, иностранец, находившийся за рулем, попытался дать полицейскому взятку.

Для составления административного протокола мужчину пригласили пройти в служебный автомобиль автоинспекторов. Находясь в салоне, гражданин Китайской Народной Республики, находящийся в России легально, предложил «оплатить штраф на месте» и протянул инспектору тысячу рублей.

– Полицейский несколько раз предупредил водителя, что его действия уголовно наказуемы, однако предостережение не возымело эффекта. Противоправное действие иностранца зафиксировано бортовым видеорегистратором служебной машины, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

По данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года. Водитель отпущен под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU