В Тобольске запустили интерактивную карту города

13 Июль 2020 2020-07-13T07:00:13+03:00

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Администрация города Тобольска решила узнать мнение населения по поводу градостроительной ситуации в городе. Теперь от местных жителей ждут мнения для последующей корректировки генерального плана. Чтобы оставить отзыв и свои предложения, нужно пройти по этой ссылке на интерактивную карту города.

– Каждый желающий сможет отметить самые привлекательные, любимые места в Тобольске и территории, которые требуют скорейших преобразований. Отдельная метка предусмотрена для идей и решений по улучшению городской среды. К интерактивной карте приводится инструкция, как создать метку на карте, – рассказали в пресс-службе администрации города Тобольска.

В ведомстве подчеркнули, что работа с интерактивной картой позволит создать максимально полную картину потребностей жителей, а также учесть на этапе разработки проектных решений актуальные вопросы развития территории.

ИСТОЧНИК KP.RU