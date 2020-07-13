В Тобольске запустили интерактивную карту города
Администрация города Тобольска решила узнать мнение населения по поводу градостроительной ситуации в городе. Теперь от местных жителей ждут мнения для последующей корректировки генерального плана. Чтобы оставить отзыв и свои предложения, нужно пройти по этой ссылке на интерактивную карту города.
– Каждый желающий сможет отметить самые привлекательные, любимые места в Тобольске и территории, которые требуют скорейших преобразований. Отдельная метка предусмотрена для идей и решений по улучшению городской среды. К интерактивной карте приводится инструкция, как создать метку на карте, – рассказали в пресс-службе администрации города Тобольска.
В ведомстве подчеркнули, что работа с интерактивной картой позволит создать максимально полную картину потребностей жителей, а также учесть на этапе разработки проектных решений актуальные вопросы развития территории.
ИСТОЧНИК KP.RU