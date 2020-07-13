Погода на 13 июля в Тюмени: жара продолжается

13 Июль 2020 2020-07-13T07:27:08+03:00

Осадков в этот день не ожидается

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 13 июля, в Тюмени небо будет ясным до самого позднего вечера. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 17 градус, днем – плюс 30–31. Вечером столбики термометров покажут 22 – 29 градуса выше нуля. В течение дня будет дуть юго-западный ветер, переходящий в северо-западный, со скоростью 1 – 4 метра в секунду.

В этот день отмечается собор святых славных и всехвальных 12 апостолов: Петра, Андрея, Иакова Зеведеева, Иоанна, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, Симона Зилота и Матфия. Наши предки прислушивались к кукушке: если она продолжает куковать – лето будет хорошее и долгое.

ИСТОЧНИК KP.RU