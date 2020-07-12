2020-07-12T16:18:08+03:00
Происшествия

Против китайца в Тюмени возбудили уголовное дело за покушение на дачу взятки

Мужчине грозит до года тюрьмы
Руслан Савинов
Поделиться:
Против китайца в Тюмени возбудили уголовное дело за покушение на дачу взяткиПротив китайца в Тюмени возбудили уголовное дело за покушение на дачу взяткиФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Инспекторы ГИБДД областного Управления на улице Дамбовской в Тюмени остановили автомобиль, водитель которого не был пристегнут ремнем безопасности.

- Водителя пригласили пройти в служебный автомобиль ГИБДД для составления протокола об административном правонарушении по «Нарушение правил применения ремней безопасности», - сообщает пресс-служба УМВД региона.

В салоне служебного транспорта, мужчина, гражданин Китая, находящийся в России легально, предложил «оплатить штраф на месте» и протянул инспектору купюру в тысячу рублей.

Известно, что полицейский несколько раз предупредил водителя, что его действия уголовно наказуемы. Однако предостережение не имело эффекта. Действия китайца зафиксировал бортовой видеорегистратор служебного автомобиля.

Теперь возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки». Мужчине грозит лишение свободы на срок до года. Сейчас водитель отпущен под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменских волонтеров обучили навыкам работы в онлайн - формате
Против китайца в Тюмени возбудили уголовное дело за покушение на дачу взятки
У 20 беременных женщин с коронавирусом родились здоровые малыши в Тюменской области
Жители Тюмени сдают вторсырье для помощи бездомным животным
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 12 июля 2020 года превысило 4 тысячи человек
Тюменцам пояснили особенности диспансеризации в период пандемии
Тюменским выпускникам осталось сдать один из самых сложных ЕГЭ
При каких условия безопасно покупать разливной квас на улицах Тюмени?
Аварий по вине пьяных водителей становится меньше на дорогах Тюменской области
Тюменцам напомнили, как правильно отдыхать на пляже во время пандемии
Две тюменки проедут 6 тысяч километров в путешествии до Алтая
Погода на 12 июля в Тюмени: жарко и комфортно
В пришкольных лагерях Тюмени младшеклассники отдыхают и получают новые знания
Правила подачи документов в вуз при пандемии: дожидаться результатов ЕГЭ не нужно
Тюменцы на третьем месте в УрФО по приросту населения
Сельхозпродукция Тюменской области вышла на российский рынок
«Они до последнего боролись за жизнь»: эксперт назвал пять причин гибели группы Дятлова
В Тобольск прибудут яхты парусной экспедиции Русского географического общества
Ишимская мастерица сошьет одежду изо льна и крапивы
Полтысячи свадеб сыграли в Тюмени в июне