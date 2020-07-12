12 Июль 2020 2020-07-12T16:18:08+03:00

Против китайца в Тюмени возбудили уголовное дело за покушение на дачу взятки Фото: pixabay.com

Мужчине грозит до года тюрьмы

Изменить размер текста: A A

Инспекторы ГИБДД областного Управления на улице Дамбовской в Тюмени остановили автомобиль, водитель которого не был пристегнут ремнем безопасности.

- Водителя пригласили пройти в служебный автомобиль ГИБДД для составления протокола об административном правонарушении по «Нарушение правил применения ремней безопасности», - сообщает пресс-служба УМВД региона.

В салоне служебного транспорта, мужчина, гражданин Китая, находящийся в России легально, предложил «оплатить штраф на месте» и протянул инспектору купюру в тысячу рублей.

Известно, что полицейский несколько раз предупредил водителя, что его действия уголовно наказуемы. Однако предостережение не имело эффекта. Действия китайца зафиксировал бортовой видеорегистратор служебного автомобиля.

Теперь возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки». Мужчине грозит лишение свободы на срок до года. Сейчас водитель отпущен под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU