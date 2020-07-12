2020-07-12T16:01:00+03:00
Коронавирус Covid-19

У 20 беременных женщин с коронавирусом родились здоровые малыши в Тюменской области

Однако для профилактики было ограничено грудное вскармливание
Руслан Савинов
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У 20 беременных женщин с коронавирусом родились здоровые малыши в Тюменской областиУ 20 беременных женщин с коронавирусом родились здоровые малыши в Тюменской областиФото: pixabay.com
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В Тюменской области у 20 беременных с COVID-19 родились здоровые малыши.

– Для них было ограничено грудное вскармливание и предприняты все противоэпидемические меры, – рассказала директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.

Напомним, по информации от оперативного штаба региона на 12 июля за минувшие сутки зафиксировано 83 новых случая заболевания, а всего с начала пандемии – 4035. Выздоровели 46 человек, за весь период – 2478.

Кроме того, за минувшие сутки заболели 10 детей. Из общего числа болеющих 7 пациентов находятся на ИВЛ, 76 человек – в обсерваторах, 1385 человек остаются под медицинским наблюдением, а 3505 человек находятся на перевахтовке.

Также напомним, что за весь период пандемии в Тюменской области скончались 20 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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