У 20 беременных женщин с коронавирусом родились здоровые малыши в Тюменской области
В Тюменской области у 20 беременных с COVID-19 родились здоровые малыши.
– Для них было ограничено грудное вскармливание и предприняты все противоэпидемические меры, – рассказала директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.
Напомним, по информации от оперативного штаба региона на 12 июля за минувшие сутки зафиксировано 83 новых случая заболевания, а всего с начала пандемии – 4035. Выздоровели 46 человек, за весь период – 2478.
Кроме того, за минувшие сутки заболели 10 детей. Из общего числа болеющих 7 пациентов находятся на ИВЛ, 76 человек – в обсерваторах, 1385 человек остаются под медицинским наблюдением, а 3505 человек находятся на перевахтовке.
Также напомним, что за весь период пандемии в Тюменской области скончались 20 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU
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