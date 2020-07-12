Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 12 июля 2020 года превысило 4 тысячи человек
Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 12 июля 2020 года – 4035 человек, за сутки зафиксировано 83 новых случая. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.
Всего за последние сутки в России подтверждены 6615 случаев новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 3615 человек.
– В стране зарегистрировано 727162 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 501061, – подвели итог в оперштабе РФ.
Также за сутки зафиксировано 130 смертей по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончались 11335 человек.
Таким образом, к настоящему моменту ситуация в Тюменской области такова: 4035 случаев заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU
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