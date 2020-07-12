2020-07-12T14:06:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 12 июля 2020 года превысило 4 тысячи человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тюмени на 12 июля 2020 года
Руслан Савинов
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Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 12 июля 2020 года превысило 4 тысячи человекЧисло заболевших коронавирусом в Тюмени на 12 июля 2020 года превысило 4 тысячи человекФото: pixabay.com
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Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 12 июля 2020 года – 4035 человек, за сутки зафиксировано 83 новых случая. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.

Всего за последние сутки в России подтверждены 6615 случаев новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 3615 человек.

– В стране зарегистрировано 727162 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 501061, – подвели итог в оперштабе РФ.

Также за сутки зафиксировано 130 смертей по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончались 11335 человек.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация в Тюменской области такова: 4035 случаев заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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