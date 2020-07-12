2020-07-12T18:12:04+03:00
Общество

Тюменская молодежь добежала до Екатеринбурга

За три дня участники преодолели почти 500 километров
Светлана БОРИСОВА
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Тюменская молодежь добежала до ЕкатеринбургаТюменская молодежь добежала до ЕкатеринбургаФото: pixabay.com
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Во время прошедшего в Тюмени форума «Утро» участники челленджа #ДобежимДоУтро преодолели почти 500 км. Три дня ребята «бежали» до Екатеринбурга, но в формате онлайн. Из-за пандемии все мероприятия форума в этом году проходят дистанционном формате, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

Инициаторами челленджа стали организаторы тюменской площадки «Урал Патриотичный». Они предложили пробежать расстояние от Тюмени до Уральской столицы, где в этом году и должен был пройти форум. Каждый атлет мог пробежать комфортное для него расстояние неограниченное количество раз. Результаты фиксировало приложение Nike Run Club в специальном «вызове» от организаторов. Самую длинную дистанцию преодолела Сергеева Полина — 45,48 километров. Второй по протяженности результат принадлежит Петровой Анастасии — 36,81 километров. Всего к челленджу присоединился 61 человек, вместе они осилили 498 километров.

По словам руководителя площадки «Урал Патриотический», директора Регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» Николая Савченко, будет хорошо, если такой марафон станет постоянным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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