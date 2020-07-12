Тюменских волонтеров обучили навыкам работы в онлайн - формате

12 Июль 2020 2020-07-12T16:30:50+03:00

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Более тысячи волонтеров стали участниками регионального проекта «В режиме online». Мероприятие, организованное областным центром профилактики и реабилитации, проходило с февраля по июнь 2020 года и объединило представителей 26 муниципалитетов региона.

Как рассказала корреспонденту информагентства «Тюменская линия» специалист по реализации профилактических программ Александра Обухова, школьники, студенты и руководители волонтерских отрядов обучались полезным навыкам. Самые активные получили сертификаты об участии в проекте и подарки.

- Специалисты обучали ребят фото- и видеомонтажу, работе в программах-редакторах. Психологи провели тренинги на развитие личностных качеств. Третий блок был посвящен смм-продвижению контента в интернете. Также прошли мастер-классы по написанию постов и текстов. После каждого блока волонтеры выполняли задания и размещали посты в соцсетях, а мы оценивали их, - поделилась Александра Обухова.

Как отметила Александра, было важно, чтобы волонтеры и руководители отрядов научились освещать профилактические мероприятия, правильно их подавать.

Добавим, что самыми активным стали волонтеры из отрядов «Дега» из Бердюжского района, «ДОБРОтворцы» из Омутинского района, «Данко» из Тюменского района и специалисты Заводоуковского библиотечного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU