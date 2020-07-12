Жители Тюмени сдают вторсырье для помощи бездомным животным

12 Июль 2020 2020-07-12T14:46:41+03:00

Принимают стекло, алюминий, макулатуру и не только

Изменить размер текста: A A

На минувшей неделе активисты собрали почти 800 килограммов вторсырья и выручили три тысячи рублей для фонда помощи животным «ЖиВи».

Следующая акция помощи назначена на 1 августа. Она пройдет на парковке по адресу: улица Герцена, 55. Время - с 13:30-14:30. На месте будет стоять принимающая вторсырье «Газель».

- Отличие именно этой акции - в расширенном списке принимаемого сырья. Так, в помощь животным можно будет сдать чистое стекло, но не зеркала, алюминий, макулатуру, без скрепок, скоб, зажимов, а также пластик с маркировкой 1, 2, 4, целлофан и стрейчпленку, - сообщают организаторы.

Обращаем внимание, все должно быть чистым, без остатков еды, а также смятым. Без маркировки вторсырье не принимается.

Акция станет отличным поводом избавиться от накопившегося вторсырья, а также разобрать бумажные завалы. Вырученные средства пойдут на высокое дело - многим подопечным фонда «ЖиВи» нужна прямо сейчас финансовая помощь на лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU