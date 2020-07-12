Тюменцам пояснили особенности диспансеризации в период пандемии
Жители Тюменской области, серьезно относящиеся к своему здоровью, интересуются, когда они смогут пройти диспансеризацию.
– Диспансеризация отменена до особого распоряжения Минздрава России по всей стране, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе департамента Тюменской области изданию «Тюменская область сегодня».
Напомним, соответствующее постановление правительства РФ было опубликовано еще 6 апреля и действует до особого распоряжения. Диспансеризация приостановлена по причине эпидемиологической ситуации в стране.
Однако, если есть очевидные тревожные симптомы, визит к доктору, конечно, лучше не откладывать. С 1 июня в Тюменской области возобновилось оказание плановой медицинской, в том числе и высокотехнологичной, помощи.
– Пациенты могут самостоятельно записаться на первичный прием к терапевту, педиатру, хирургу, акушеру-гинекологу, офтальмологу, стоматологу, травматологу-ортопеду, - напомнили в пресс-службе департамента здравоохранения.
Отметим, что к остальным специалистам, вне зависимости от диспансерной категории, можно попасть только по направлению, решение о котором принимает врач первичного звена.
ИСТОЧНИК KP.RU