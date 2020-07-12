2020-07-12T14:04:29+03:00
Общество

Тюменцам пояснили особенности диспансеризации в период пандемии

Пока она отменена до особого распоряжения Минздрава РФ
Руслан Савинов
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Тюменцам пояснили особенности диспансеризации в период пандемииТюменцам пояснили особенности диспансеризации в период пандемииФото: pixabay.com
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Жители Тюменской области, серьезно относящиеся к своему здоровью, интересуются, когда они смогут пройти диспансеризацию.

– Диспансеризация отменена до особого распоряжения Минздрава России по всей стране, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе департамента Тюменской области изданию «Тюменская область сегодня».

Напомним, соответствующее постановление правительства РФ было опубликовано еще 6 апреля и действует до особого распоряжения. Диспансеризация приостановлена по причине эпидемиологической ситуации в стране.

Однако, если есть очевидные тревожные симптомы, визит к доктору, конечно, лучше не откладывать. С 1 июня в Тюменской области возобновилось оказание плановой медицинской, в том числе и высокотехнологичной, помощи.

– Пациенты могут самостоятельно записаться на первичный прием к терапевту, педиатру, хирургу, акушеру-гинекологу, офтальмологу, стоматологу, травматологу-ортопеду, - напомнили в пресс-службе департамента здравоохранения.

Отметим, что к остальным специалистам, вне зависимости от диспансерной категории, можно попасть только по направлению, решение о котором принимает врач первичного звена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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