2020-07-12T14:02:00+03:00
Общество

Тюменским выпускникам осталось сдать один из самых сложных ЕГЭ

Все массовые экзамены прошли на минувшей неделе
Руслан Савинов
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Тюменским выпускникам осталось сдать один из самых сложных ЕГЭТюменским выпускникам осталось сдать один из самых сложных ЕГЭФото: pixabay.com
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Экзаменационная пора у выпускников Тюменской области в разгаре. В текущем году ЕГЭ решили сдавать 70% 11-классников, то есть около 7,5 тысячи человек. Речь идет о тех, кто планирует поступать в вузы.

На этой неделе состоялись самые массовые экзамены. 6 и 7 июля – ЕГЭ по русскому языку, его выбрали около 7 тысяч ребят. 10 июля – профильная математика, которую решили сдавать примерно 4 тысячи выпускников. Отметим, что базовую математику в этом году отменили.

В понедельник, 13 июня, более 2 тысяч выпускников сдадут один из самых сложных экзаменов – физику. Продолжительность экзамена – 3 часа 55 минут, а минимальное количество баллов для поступления в вузы – 36. В прошлом году на 100 баллов физику написали девять человек.

Затем 16 июля пройдет популярный экзамен по обществознанию: его выбрали более 2800 ребят. Экзамен также продлится 3 часа 55 минут, нужно набрать минимум 42 балла.

Добавим, что основной период ЕГЭ продлится до 25 июля, включая два резервных дня – 24 и 25 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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