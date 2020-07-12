При каких условия безопасно покупать разливной квас на улицах Тюмени?

12 Июль 2020 2020-07-12T11:05:27+03:00

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Квас - самый летний напиток, пожалуй. Особенно разливной, из бочки, на улице. Какие условия должны соблюдать продавцы напитка, чтобы безопасно его реализовывать?

По данным регионального Роспотребнадзора, продавец обязан по просьбе покупателя рассказать или показать документы, как называется квас, кто его изготовитель, дату производства, состав, показатели пищевой ценности, срок годности и даже рекомендации и ограничения по его употреблению.

- Над тем местом, где находится продавец обязан быть козырек, защищающий от прямых солнечных лучей как самого торговца, так и емкости с квасом, чтобы сохранить потребительские показатели продукта во время продажи, - пояснили эксперты корреспонденту издания «АиФ - Тюмень».

Добавим, что при соблюдении всех норм можно спокойно покупать квас. Ведь он не только отлично утоляет жажду, но и хорошо влияет на сердечно-сосудистую и пищеварительную системы, способствует пищеварению, имеет высокую энергетическую ценность, витамины B1 и E, аминокислоты, сахара, ферменты и микроэлементы. Однако квас не рекомендуют употреблять при циррозе печени, гастрите и гипертонии.

ИСТОЧНИК KP.RU