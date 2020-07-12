Аварий по вине пьяных водителей становится меньше на дорогах Тюменской области

12 Июль 2020 2020-07-12T11:06:58+03:00

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Госавтоинспекторы Тюменской области за первое полугодие текущего года стабилизировали аварийную обстановку, создаваемую нетрезвыми водителями.

– На дорогах региона произошло 96 ДТП, в которых водители управляли транспортом в состоянии опьянения, в них погибли 12 человек, 164 человека ранены, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Аварийность меньше, чем в минувшем году, более чем на 10%, а число погибших снизилось на 52%.

Известно, что жители Тюменской области активно противодействуют пьяному вождению, сообщая в полицию о неадекватных и нетрезвых автомобилистах, о людях, употребляющих алкоголь и отправляющихся в путь.

– Это помогает нам вовремя остановить пьяного за рулем, пока он не совершил ДТП, связанное с человеческими жертвами. ГИБДД благодарна таким гражданам за содействие в наведении порядка на дорогах, – пояснил руководитель Управления ГИБДД по Тюменской области Александр Селюнин.

Добавим, что в этом году сотрудники ГИБДД задержали более 4500 водителей в состоянии алкогольного опьянения, в том числе 572 водителя, повторно севших за руль в нетрезвом виде. Уголовная ответственность теперь ждет тех, кто не изменил своего поведения на дороге после первого нарушения закона.

ИСТОЧНИК KP.RU