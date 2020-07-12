2020-07-12T10:54:11+03:00
Общество

Тюменцам напомнили, как правильно отдыхать на пляже во время пандемии

Нужно помнить не только о правилах безопасности, но и о мерах профилактики
Руслан Савинов
Поделиться:
Тюменцам напомнили, как правильно отдыхать на пляже во время пандемииТюменцам напомнили, как правильно отдыхать на пляже во время пандемииФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Жаркая погода, установившаяся в Тюменской области, повышает спрос на пляжный отдых. Однако не стоит забывать о мерах, которые обеспечат безопасность и могут спасти жизнь.

– Запрещается купаться в несанкционированных местах, прыгать в воду с неприспособленных для этих целей сооружений, купаться в состоянии опьянения, – напомнили о правилах безопасности в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Летом 2020 года к этому списку можно добавить еще несколько, которые помогут предотвратить заражение COVID-19.

– В регионе открыты пляжи, горячие источники и базы отдыха. Там собирается большое количество людей, которые не соблюдают социальную дистанцию и масочный режим. Это не может не сказаться на статистике заболеваемости, – сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

Напомним, на пляже нужно соблюдать социальную дистанцию.

– Не стоит забывать о регулярном и тщательном мытье рук и использовании антисептиков, – сообщают специалисты.

Отмечено, что некоторые тюменцы в этом году вообще отказались от пляжного отдыха, чтобы сохранить свое здоровье.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
При каких условия безопасно покупать разливной квас на улицах Тюмени?
Аварий по вине пьяных водителей становится меньше на дорогах Тюменской области
Тюменцам напомнили, как правильно отдыхать на пляже во время пандемии
Две тюменки проедут 6 тысяч километров в путешествии до Алтая
Погода на 12 июля в Тюмени: жарко и комфортно
В пришкольных лагерях Тюмени младшеклассники отдыхают и получают новые знания
Правила подачи документов в вуз при пандемии: дожидаться результатов ЕГЭ не нужно
Тюменцы на третьем месте в УрФО по приросту населения
Сельхозпродукция Тюменской области вышла на российский рынок
«Они до последнего боролись за жизнь»: эксперт назвал пять причин гибели группы Дятлова
В Тобольск прибудут яхты парусной экспедиции Русского географического общества
Ишимская мастерица сошьет одежду изо льна и крапивы
Полтысячи свадеб сыграли в Тюмени в июне