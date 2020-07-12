12 Июль 2020 2020-07-12T10:54:11+03:00

Тюменцам напомнили, как правильно отдыхать на пляже во время пандемии Фото: pixabay.com

Нужно помнить не только о правилах безопасности, но и о мерах профилактики

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Жаркая погода, установившаяся в Тюменской области, повышает спрос на пляжный отдых. Однако не стоит забывать о мерах, которые обеспечат безопасность и могут спасти жизнь.

– Запрещается купаться в несанкционированных местах, прыгать в воду с неприспособленных для этих целей сооружений, купаться в состоянии опьянения, – напомнили о правилах безопасности в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Летом 2020 года к этому списку можно добавить еще несколько, которые помогут предотвратить заражение COVID-19.

– В регионе открыты пляжи, горячие источники и базы отдыха. Там собирается большое количество людей, которые не соблюдают социальную дистанцию и масочный режим. Это не может не сказаться на статистике заболеваемости, – сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

Напомним, на пляже нужно соблюдать социальную дистанцию.

– Не стоит забывать о регулярном и тщательном мытье рук и использовании антисептиков, – сообщают специалисты.

Отмечено, что некоторые тюменцы в этом году вообще отказались от пляжного отдыха, чтобы сохранить свое здоровье.

ИСТОЧНИК KP.RU