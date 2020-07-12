Тюменцам напомнили, как правильно отдыхать на пляже во время пандемии
Жаркая погода, установившаяся в Тюменской области, повышает спрос на пляжный отдых. Однако не стоит забывать о мерах, которые обеспечат безопасность и могут спасти жизнь.
– Запрещается купаться в несанкционированных местах, прыгать в воду с неприспособленных для этих целей сооружений, купаться в состоянии опьянения, – напомнили о правилах безопасности в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.
Летом 2020 года к этому списку можно добавить еще несколько, которые помогут предотвратить заражение COVID-19.
– В регионе открыты пляжи, горячие источники и базы отдыха. Там собирается большое количество людей, которые не соблюдают социальную дистанцию и масочный режим. Это не может не сказаться на статистике заболеваемости, – сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.
Напомним, на пляже нужно соблюдать социальную дистанцию.
– Не стоит забывать о регулярном и тщательном мытье рук и использовании антисептиков, – сообщают специалисты.
Отмечено, что некоторые тюменцы в этом году вообще отказались от пляжного отдыха, чтобы сохранить свое здоровье.
ИСТОЧНИК KP.RU