2020-07-12T10:57:29+03:00
Общество

Две тюменки проедут 6 тысяч километров в путешествии до Алтая

За маршрутом по неизведанным тропам можно будет наблюдать в соцсетях
Руслан Савинов
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Две тюменки проедут 6 тысяч километров в путешествии до АлтаяДве тюменки проедут 6 тысяч километров в путешествии до АлтаяФото: pixabay.com
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Альфия Кабирова и Рамиля Канбекова планируют преодолеть более 6000 километров в путешествии от Тюмени до Алтая и обратно. В поездку они отправятся 12 июля вместе с детьми от 4 до 17 лет.

Как пояснила корреспонденту информагентства «Тюменская линия» Альфия Кабирова, своим примером они хотят показать, что женщины могут путешествовать с детьми на дальние расстояния и делать это с удовольствием.

– Мы большие любительницы автопутешествий, это уже не первый наш девичий тур. Мы хотим привлечь внимание к тому, что возможности женщин гораздо шире, чем принято считать. Автопутешествия позволяют узнать свою страну поближе. К тому же они гораздо бюджетнее любых других видов путешествий, – поделилась Альфия Кабирова.

Она также уточнила, что маршрут пройдет через Тюмень – ОмскНовосибирск – Горно-Алтайск. Далее тюменки побывают в поселке Катунь, посетят Кату-Ярык, долину реки Чулышман и южный берег Телецкого озера. Ночевать они планируют в палатках.

– Мы еще прорабатываем маршрут, но предпочтение отдаем местам без туристической инфраструктуры, где нет связи и электричества, – рассказала Альфия.

Добавим, что планируемая продолжительность автопутешествия – две недели. Фото и видеорепортажи о поездке тюменки будут вести на своей странице в соцсети «Инстаграм».

ИСТОЧНИК KP.RU

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