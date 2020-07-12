Две тюменки проедут 6 тысяч километров в путешествии до Алтая
Альфия Кабирова и Рамиля Канбекова планируют преодолеть более 6000 километров в путешествии от Тюмени до Алтая и обратно. В поездку они отправятся 12 июля вместе с детьми от 4 до 17 лет.
Как пояснила корреспонденту информагентства «Тюменская линия» Альфия Кабирова, своим примером они хотят показать, что женщины могут путешествовать с детьми на дальние расстояния и делать это с удовольствием.
– Мы большие любительницы автопутешествий, это уже не первый наш девичий тур. Мы хотим привлечь внимание к тому, что возможности женщин гораздо шире, чем принято считать. Автопутешествия позволяют узнать свою страну поближе. К тому же они гораздо бюджетнее любых других видов путешествий, – поделилась Альфия Кабирова.
Она также уточнила, что маршрут пройдет через Тюмень – Омск – Новосибирск – Горно-Алтайск. Далее тюменки побывают в поселке Катунь, посетят Кату-Ярык, долину реки Чулышман и южный берег Телецкого озера. Ночевать они планируют в палатках.
– Мы еще прорабатываем маршрут, но предпочтение отдаем местам без туристической инфраструктуры, где нет связи и электричества, – рассказала Альфия.
Добавим, что планируемая продолжительность автопутешествия – две недели. Фото и видеорепортажи о поездке тюменки будут вести на своей странице в соцсети «Инстаграм».
ИСТОЧНИК KP.RU