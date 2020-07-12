Погода на 12 июля в Тюмени: жарко и комфортно

12 Июль 2020 2020-07-12T06:25:28+03:00

Осадков в этот день не ожидается

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Сегодня, 12 июля, в Тюмени весь день будет держаться солнечная погода. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 20 градусов, днем – плюс 24 – 27. Вечером столбики термометров покажут 24 градуса выше нуля. В течение дня будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3 – 4 метра в секунду.

12 июля на Руси был большим праздником — чествовали сразу двух апостолов — Петра и Павла. В народе известно такое название этого дня – Петров день, Петры-Павлы.

В Петров день было принято умываться водой из трех ключей. Также крестьяне выходили посмотреть, как будет всходить солнце: собирались ночью на пригорках, разжигали костры и проводили время в ожидании рассвета в играх и песнях. Считалось, что на Петры-Павлы солнце «играет» в небе: то заблещет разными цветами, то засияет ясно, то поднимется, то опустится.

Крестьяне подмечали: если на Петров день дождь, то весь сенокос будет мокрый. В то же время смена погоды в течение одного дня, когда за дождем следует солнце, а затем снова дождь, сулила плодородие. Говорили: «На святого Петра дождь — урожай худой, два дождя — хороший, три — богатый».

ИСТОЧНИК KP.RU