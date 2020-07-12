В пришкольных лагерях Тюмени младшеклассники отдыхают и получают новые знания
В программе пришкольных лагерей Тюменской области, открывшихся недавно, уделяют внимание не только продвижению ЗОЖ, но и изучению ПДД, пожарной безопасности, безопасности на воде и освоению других полезных знаний и навыков.
За смену состоятся на сплочение и проявление индивидуальных качеств, беседы по психологической поддержке ребенка.
Так, в лагере «Солнечном» Винзилинской школы Тюменского района уже в первый день, прежде чем уйти на зарядку, воспитатели рассказали ребятам о признаках солнечного удара и о том, как его избежать.
Затем в продолжение дня важная миссия ждала тимуровские отряды – им предстояло пройти «тропу испытаний».
- Например, в Ваньковской школе Ишимского района первое утро в лагере началось с музыкальной зарядки. Воспитатели провели игровую программу о транспорте и дорожных знаках, повторили правила дорожного движения, - сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Тюменской области.
Отметим, что после периода дистанционного обучении школьники с удовольствием отдыхают в коллективе друзей.
ИСТОЧНИК KP.RU