2020-07-11T18:37:50+03:00
Общество

Правила подачи документов в вуз при пандемии: дожидаться результатов ЕГЭ не нужно

Нужно указать предполагаемое количество баллов
Лина Орлова
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Подать документы можно не только с сайтов вузов, но и на Едином портале госуслуг. Фото: pixabay.comПодать документы можно не только с сайтов вузов, но и на Едином портале госуслуг. Фото: pixabay.com
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В этом году из-за введенных ограничений абитуриентов принимают в вузы удаленно. На сайтах городских университетов появился раздел для поступающих, где есть ответы практически на все вопросы, утверждает «АиФ – Западная Сибирь».

Заявление на поступление лучше подать прямо сейчас, не дожидаясь результатов ЕГЭ, сообщила пресс-служба ТюмГУ. При заполнении формы можно указать предполагаемое количество баллов по единому экзамену. После сдачи испытаний и выставления оценок, баллы подгрузятся автоматически. Приносить оригиналы документов лично не нужно, в случае зачисления их можно будет предоставить в течение первого года обучения.

Все технические моменты можно решить дистанционно, считает ответственный секретарь приемной комиссии Тюменского государственного медицинского университета Виктор Анатольевич Платицын.

– Рекомендуем абитуриентам не затягивать процесс подачи документов и не ждать момента, когда будут известны результаты ЕГЭ во избежание сбоев в работе оборудования из-за чрезмерной нагрузки. Главное для поступающих – успешная сдача экзамена, всё остальное – технические моменты, которые можно решить с членами приемной комиссии в дистанционной форме, – сказал он.

Подать документы можно не только с сайтов вузов, но и на едином портале госуслуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Правила подачи документов в вуз при пандемии: дожидаться результатов ЕГЭ не нужно
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