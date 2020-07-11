2020-07-11T18:40:20+03:00
Общество

Тюменцы на третьем месте в УрФО по приросту населения

Росстат оценил естественный прирост по стране за январь – апрель 2020 года
Лина Орлов
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За полугодие тюменские семьи пополнили демографию региона на более 8 800 детей.За полугодие тюменские семьи пополнили демографию региона на более 8 800 детей.Фото: Ирина Ромашкина
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За полгода 2020-го в Тюменской области родилось 8 800 малышей. Причем рождаемость превысила смертность. За четыре месяца в регионе родилось 5 867 младенцев, умерло 5 288 человек, сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на Росстат.

За полугодие тюменские семьи пополнили демографию региона на более 8 800 детей. При этом показатель смертности в регионе меньше, чем рождаемости: за полгода ушли из жизни более 8 000 человек.

Эти показатели вывели регион в тройку лидеров по Уральскому федеральному округу, где рождаемость выше смертности. На втором месте ЯНАО: 2 247 человек родилось, 923 умерло. Самый высокий естественный прирост в ХМАО-Югре, где было 6 485 новорожденных и 3 534 умерших.

В других регионах УФО естественный прирост отрицательный: в Свердловской области – 5 344, в Челябинской – 4 276, в Курганской – 1 831 человек. Отрицательная статистика наблюдалась и в целом по России: за четыре месяца 449 200 малышей появилось на свет, 609 500 человек ушли из жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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