Сельхоз продукция Тюменской области вышла на российский рынок

11 Июль 2020 2020-07-11T16:52:56+03:00

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Сельхозпродукция из Тюменского района пользуется спросом за пределами региона, сообщает департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области. По словам специалистов, ярким примером тому является кролиководческий комплекс «Рощинский». Предприятие расширило географию поставок произведенного мяса и субпродуктов.

По словам генерального директора АПКК «Рощинский» Николая Степанова, пандемия заставила нас полностью поменять политику продаж. Прежде большая часть продукции расходилась в Тюменской области, ее приобретали постоянные клиенты – комбинат школьного питания, санатории и прочие организации. Сейчас же большие объёмы они брать не в состоянии.

– Поэтому мы переориентировались на другие рынки сбыта. Весной этого года основная часть поставок уходила в Омск. Летом у нас появились новые потребители во Владимире и Москве. На этом поиск новых партнеров мы не заканчиваем, выходим на другие области. Может так получиться, что около 90 % своей продукции в июле поставим за пределы региона, – предположил Степанов.

Он также упомянул, что в планах предприятия нарастить производство.

ИСТОЧНИК KP.RU