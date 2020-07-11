2020-07-11T16:52:56+03:00
Экономика

Сельхоз продукция Тюменской области вышла на российский рынок

В России растет спрос на тюменскую продукцию
Лина Орлова
Поделиться:
В России растет спрос на тюменскую продукцию. Фото: pixabay.comВ России растет спрос на тюменскую продукцию. Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Сельхозпродукция из Тюменского района пользуется спросом за пределами региона, сообщает департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области. По словам специалистов, ярким примером тому является кролиководческий комплекс «Рощинский». Предприятие расширило географию поставок произведенного мяса и субпродуктов.

По словам генерального директора АПКК «Рощинский» Николая Степанова, пандемия заставила нас полностью поменять политику продаж. Прежде большая часть продукции расходилась в Тюменской области, ее приобретали постоянные клиенты – комбинат школьного питания, санатории и прочие организации. Сейчас же большие объёмы они брать не в состоянии.

– Поэтому мы переориентировались на другие рынки сбыта. Весной этого года основная часть поставок уходила в Омск. Летом у нас появились новые потребители во Владимире и Москве. На этом поиск новых партнеров мы не заканчиваем, выходим на другие области. Может так получиться, что около 90 % своей продукции в июле поставим за пределы региона, – предположил Степанов.

Он также упомянул, что в планах предприятия нарастить производство.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сельхоз продукция Тюменской области вышла на российский рынок
«Они до последнего боролись за жизнь»: эксперт назвал пять причин гибели группы Дятлова
В Тобольск прибудут яхты парусной экспедиции Русского географического общества
Ишимская мастерица сошьет одежду изо льна и крапивы
Полтысячи свадеб сыграли в Тюмени в июне
«Утро-2020»: подкаст, документальный спектакль, stand-up и другие впечатляющие итоги
Сюжет о тюменском фольклорном коллективе покажут в Чувашии
Онлайн-энциклопедия по экологической жизни города появится в Тюменской области
При возникновении проблем с транспортными картами тюменцы могут звонить на горячую линию
В Тюменской области открылись пришкольные лагеря
Погода на 11 июля в Тюмени: ждем грозу
Дома в Каскаре Тюменского района подключат к централизованному водоснабжению
Инспекторы ДПС будут ловить пьяных водителей у тюменских пляжей
Молодые тюменцы стали чаще заболевать коронавирусом
Тюменцев завтра ждет гроза и сильная жара
В Тюменской области из больницы сбежал пациент с татуировками на пальцах
На тюменском доме появилась карта Ленинградского фронта
Тюменку оштрафовали за продажу пива девочке
Скончался пожилой тюменец с коронавирусом
Тюменцам рассказали, как правильно отдыхать на пляже и почему нельзя закапываться в песок
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 10 июля 2020 года увеличилось на 85 человек
В Тюменской области на 76% выросло количество киберкраж
У тюменской малышки отекло лицо после укуса мошки
Галина Шарухо: «Тюменцы не соблюдают масочный режим и дистанцию на пляжах»
Тюменцам объяснили, зачем надевать маску в автобусе