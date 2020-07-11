В Тобольск прибудут яхты парусной экспедиции Русского географического общества

11 Июль 2020 2020-07-11T16:05:08+03:00

Яхты "Жемчужина" и "Сибирь" выйдут в море 1-2 августа 2020 года. Фото: www.mo-yamal.ru

Парусники проделают путь от Архангельска до Омска

Изменить размер текста: A A

Яхты «Жемчужина» и «Сибирь» отправятся в путешествие из порта города воинской славы Архангельска, направятся в Салехард и далее через Ханты-Мансийск в Омск. В море парусники выйдут в начале августа, сообщает «Тюменская область сегодня».

В местах остановок экспедиции коллектив будет снимать видеодневник, который группа будет выкладывать в своих соцсетях. Моряков ждет сложный маршрут: Архангельск, Белое море, Нарьян-Мар, пролив Югорский Шар, Харасавэй, остров Белый, Сабетта, Ямбург, Салехард, Ханты-Мансийск, Тобольск, Тара, Омск.

Парусная экспедиция инициирована при поддержке Русского географического общества и Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. Главная задача, которую ставит экспедиция, – привлечь внимание к событиям Великой Отечественной войны в Арктике. Регату посвятили 75-летию Победы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

От Архангельска до Омска: ямальцы отправятся в парусную экспедицию по арктическим водам

Регата собрана в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU