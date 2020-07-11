2020-07-11T16:05:08+03:00
Общество

В Тобольск прибудут яхты парусной экспедиции Русского географического общества

Парусники проделают путь от Архангельска до Омска
Лина Орлова
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Яхты "Жемчужина" и "Сибирь" выйдут в море 1-2 августа 2020 года. Фото: www.mo-yamal.ruЯхты "Жемчужина" и "Сибирь" выйдут в море 1-2 августа 2020 года. Фото: www.mo-yamal.ru
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Яхты «Жемчужина» и «Сибирь» отправятся в путешествие из порта города воинской славы Архангельска, направятся в Салехард и далее через Ханты-Мансийск в Омск. В море парусники выйдут в начале августа, сообщает «Тюменская область сегодня».

В местах остановок экспедиции коллектив будет снимать видеодневник, который группа будет выкладывать в своих соцсетях. Моряков ждет сложный маршрут: Архангельск, Белое море, Нарьян-Мар, пролив Югорский Шар, Харасавэй, остров Белый, Сабетта, Ямбург, Салехард, Ханты-Мансийск, Тобольск, Тара, Омск.

Парусная экспедиция инициирована при поддержке Русского географического общества и Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. Главная задача, которую ставит экспедиция, – привлечь внимание к событиям Великой Отечественной войны в Арктике. Регату посвятили 75-летию Победы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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