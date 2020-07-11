В Тобольск прибудут яхты парусной экспедиции Русского географического общества
Яхты «Жемчужина» и «Сибирь» отправятся в путешествие из порта города воинской славы Архангельска, направятся в Салехард и далее через Ханты-Мансийск в Омск. В море парусники выйдут в начале августа, сообщает «Тюменская область сегодня».
В местах остановок экспедиции коллектив будет снимать видеодневник, который группа будет выкладывать в своих соцсетях. Моряков ждет сложный маршрут: Архангельск, Белое море, Нарьян-Мар, пролив Югорский Шар, Харасавэй, остров Белый, Сабетта, Ямбург, Салехард, Ханты-Мансийск, Тобольск, Тара, Омск.
Парусная экспедиция инициирована при поддержке Русского географического общества и Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. Главная задача, которую ставит экспедиция, – привлечь внимание к событиям Великой Отечественной войны в Арктике. Регату посвятили 75-летию Победы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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