Ишимская мастерица сошьет одежду изо льна и крапивы

11 Июль 2020 2020-07-11T14:24:41+03:00

Жительница Ишима сама взрастила лен, чтобы сшить из них одежду

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Плодородное лето 2020 года помогло ишимской рукодельнице Ларисе Шваловой обогатиться сырьем. Она – хозяйка семейного этноцентра Ишимского музейного комплекса им. П. П. Ершова. На территории музея и на собственном огороде женщина вырастила лен, из которого будет шить одежду.

ИА «Тюменская линия» поясняет, кроме выращивания льна и пошива изделий из него энтузиасты старинных промыслов планируют включить в проект крапиву. Таким образом мастерица реализует проекта «Сибирский лен», который начали год назад.

В прошлом году инициаторы попробовали реконструировать старинный процесс создания льняной нитки от посева семян до пошива готового изделия. Планировали создать полный комплект старинной русской одежды.

– Так получилось, что весь лен ушел в подарки ребятам, которые участвовали в мастер-классах по обработке льна, поэтому пошив одежды у нас еще впереди, – пояснила хозяйка этноцентра.

Если в прошлом году организаторы засеяли льном две сотки земли позади музея и одну – на огороде хозяйки, то в текущем Лариса Швалова заняла под него шесть соток своего картофельного поля.

– Убрали всю растительность, кроме крапивы, из которой тоже планируем шить одежду. Принципы обработки этих двух культур похожи, будем пробовать. Кстати, лен нынче поднимается высокий, значит и кудель будет длинная, – пояснила Лариса Швалова.

ИСТОЧНИК KP.RU