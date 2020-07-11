2020-07-11T14:24:41+03:00
Общество

Ишимская мастерица сошьет одежду изо льна и крапивы

Жительница Ишима сама взрастила лен, чтобы сшить из них одежду
Лина Орлова
Поделиться:
Фото из группы "Семейный Этноцентр"Фото из группы "Семейный Этноцентр"
Изменить размер текста:

Плодородное лето 2020 года помогло ишимской рукодельнице Ларисе Шваловой обогатиться сырьем. Она – хозяйка семейного этноцентра Ишимского музейного комплекса им. П. П. Ершова. На территории музея и на собственном огороде женщина вырастила лен, из которого будет шить одежду.

ИА «Тюменская линия» поясняет, кроме выращивания льна и пошива изделий из него энтузиасты старинных промыслов планируют включить в проект крапиву. Таким образом мастерица реализует проекта «Сибирский лен», который начали год назад.

В прошлом году инициаторы попробовали реконструировать старинный процесс создания льняной нитки от посева семян до пошива готового изделия. Планировали создать полный комплект старинной русской одежды.

– Так получилось, что весь лен ушел в подарки ребятам, которые участвовали в мастер-классах по обработке льна, поэтому пошив одежды у нас еще впереди, – пояснила хозяйка этноцентра.

Если в прошлом году организаторы засеяли льном две сотки земли позади музея и одну – на огороде хозяйки, то в текущем Лариса Швалова заняла под него шесть соток своего картофельного поля.

– Убрали всю растительность, кроме крапивы, из которой тоже планируем шить одежду. Принципы обработки этих двух культур похожи, будем пробовать. Кстати, лен нынче поднимается высокий, значит и кудель будет длинная, – пояснила Лариса Швалова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сельхоз продукция Тюменской области вышла на российский рынок
«Они до последнего боролись за жизнь»: эксперт назвал пять причин гибели группы Дятлова
В Тобольск прибудут яхты парусной экспедиции Русского географического общества
Ишимская мастерица сошьет одежду изо льна и крапивы
Полтысячи свадеб сыграли в Тюмени в июне
«Утро-2020»: подкаст, документальный спектакль, stand-up и другие впечатляющие итоги
Сюжет о тюменском фольклорном коллективе покажут в Чувашии
Онлайн-энциклопедия по экологической жизни города появится в Тюменской области
При возникновении проблем с транспортными картами тюменцы могут звонить на горячую линию
В Тюменской области открылись пришкольные лагеря
Погода на 11 июля в Тюмени: ждем грозу
Дома в Каскаре Тюменского района подключат к централизованному водоснабжению
Инспекторы ДПС будут ловить пьяных водителей у тюменских пляжей
Молодые тюменцы стали чаще заболевать коронавирусом
Тюменцев завтра ждет гроза и сильная жара
В Тюменской области из больницы сбежал пациент с татуировками на пальцах
На тюменском доме появилась карта Ленинградского фронта
Тюменку оштрафовали за продажу пива девочке
Скончался пожилой тюменец с коронавирусом
Тюменцам рассказали, как правильно отдыхать на пляже и почему нельзя закапываться в песок
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 10 июля 2020 года увеличилось на 85 человек
В Тюменской области на 76% выросло количество киберкраж
У тюменской малышки отекло лицо после укуса мошки
Галина Шарухо: «Тюменцы не соблюдают масочный режим и дистанцию на пляжах»
Тюменцам объяснили, зачем надевать маску в автобусе