2020-07-11T15:06:24+03:00
Общество

Полтысячи свадеб сыграли в Тюмени в июне

В Тюменском регионе зарегистрировали брак около тысячи пар
Лина Орлова
Поделиться:
С 6 по 19 июля 2020 года на регистрации во дворцах бракосочетаний разрешено присутствовать не более четырем посетителям, включая сотрудника органа ЗАГСС 6 по 19 июля 2020 года на регистрации во дворцах бракосочетаний разрешено присутствовать не более четырем посетителям, включая сотрудника органа ЗАГСФото: Ирина Ромашкина
Изменить размер текста:

В июне 2020 года в Тюменской области заключили супружеские союзы 985 пар. Причем большая часть – в Тюмени. В областной столице зарегистрировали отношения 578 молодоженов. Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на управление ЗАГС Тюменской области.

В Тюменском районе свадьбу сыграли 139 пар, в Ишимском – 64, в Тобольском – 58, в Заводоуковском – 24, в Ялуторовском – 22 пары. Меньше всего браков заключили в Бердюжском и Сорокинском районах – два бракосочетания.

Напомним, с 6 по 19 июля на регистрации во дворцах бракосочетаний разрешено присутствовать не более четырем посетителям, включая сотрудника органа ЗАГС. Ранее kp.ru сообщал, как тюменцы оригинально вышли из ситуации – провели свадьбу в онлайне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Бабушки и дедушки в шоке!»: молодожёны из Тюмени сыграли свадьбу в Instagram

Влюблённая пара рассказала, как отпраздновала бракосочетание в онлайне [фото] (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сельхоз продукция Тюменской области вышла на российский рынок
«Они до последнего боролись за жизнь»: эксперт назвал пять причин гибели группы Дятлова
В Тобольск прибудут яхты парусной экспедиции Русского географического общества
Ишимская мастерица сошьет одежду изо льна и крапивы
Полтысячи свадеб сыграли в Тюмени в июне
«Утро-2020»: подкаст, документальный спектакль, stand-up и другие впечатляющие итоги
Сюжет о тюменском фольклорном коллективе покажут в Чувашии
Онлайн-энциклопедия по экологической жизни города появится в Тюменской области
При возникновении проблем с транспортными картами тюменцы могут звонить на горячую линию
В Тюменской области открылись пришкольные лагеря
Погода на 11 июля в Тюмени: ждем грозу
Дома в Каскаре Тюменского района подключат к централизованному водоснабжению
Инспекторы ДПС будут ловить пьяных водителей у тюменских пляжей
Молодые тюменцы стали чаще заболевать коронавирусом
Тюменцев завтра ждет гроза и сильная жара
В Тюменской области из больницы сбежал пациент с татуировками на пальцах
На тюменском доме появилась карта Ленинградского фронта
Тюменку оштрафовали за продажу пива девочке
Скончался пожилой тюменец с коронавирусом
Тюменцам рассказали, как правильно отдыхать на пляже и почему нельзя закапываться в песок
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 10 июля 2020 года увеличилось на 85 человек
В Тюменской области на 76% выросло количество киберкраж
У тюменской малышки отекло лицо после укуса мошки
Галина Шарухо: «Тюменцы не соблюдают масочный режим и дистанцию на пляжах»
Тюменцам объяснили, зачем надевать маску в автобусе