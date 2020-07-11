Полтысячи свадеб сыграли в Тюмени в июне

11 Июль 2020 2020-07-11T15:06:24+03:00

С 6 по 19 июля 2020 года на регистрации во дворцах бракосочетаний разрешено присутствовать не более четырем посетителям, включая сотрудника органа ЗАГС Фото: Ирина Ромашкина

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В июне 2020 года в Тюменской области заключили супружеские союзы 985 пар. Причем большая часть – в Тюмени. В областной столице зарегистрировали отношения 578 молодоженов. Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на управление ЗАГС Тюменской области.

В Тюменском районе свадьбу сыграли 139 пар, в Ишимском – 64, в Тобольском – 58, в Заводоуковском – 24, в Ялуторовском – 22 пары. Меньше всего браков заключили в Бердюжском и Сорокинском районах – два бракосочетания.

Напомним, с 6 по 19 июля на регистрации во дворцах бракосочетаний разрешено присутствовать не более четырем посетителям, включая сотрудника органа ЗАГС. Ранее kp.ru сообщал, как тюменцы оригинально вышли из ситуации – провели свадьбу в онлайне.

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ИСТОЧНИК KP.RU