«Утро-2020»: подкаст, документальный спектакль, stand-up и другие впечатляющие итоги

11 Июль 2020 2020-07-11T13:50:15+03:00

Всего в направлении «Урал Творческий» приняли участие 331 человек. Фото: Форум "Утро-2020"

Изменить размер текста: A A

Документальный спектакль, рассуждение о самоизоляции в формате stand-up и два видеоклипа создали участники «Урала Творческого» под руководством федеральных экспертов на форуме уральской молодежи «Утро-2020».

На открытых мастер-классах форума уральцы обсуждали национальные проекты. На тюменской площадке «Урал Творческий» подняли тему соединения традиционных видов творчества и современных интернет-технологий. Ее провел тюменский молодежный театральный центр «Космос», сообщает «Мегатюмень».

Под руководством резидента Stand-up Club № 1, автора передачи «Вечерний Ургант» Гарика Оганисяна ребята представили фрагменты подкаста «Жизнь в онлайн», в котором рассказывали о жизни в самоизоляции.

Ребята создавали видеоклипы, в этом им помогла режиссер Алиса Лишенко – участница телепроекта «Танцы на ТНТ» первого и второго сезона, резидент PROТАНЦЫ из Екатеринбурга. Участники форума писали стихи и рассказывали их с помощью пластики тела.

Концепцию документального спектакля на тему «Какое утро я не смогу забыть?» представили на площадке театра, ее руководителем стал режиссер авторского театра «Эскизы в пространстве» Дмитрий Мышкин (г. Санкт-Петербург). В основу спектакля легли истории, собранные за время форума под хештегом #подслушаноутро.

— Я на форуме впервые. Онлайн-формат удобный, информация от спикеров на эфирах и внутри нашей театральной площадки воспринимается на ура. Если мне что-то интересно или непонятно, всегда есть возможность задать вопрос. И тебе обязательно ответят, подскажут, помогут, и это очень здорово. Очень рад, что стал частичкой такого события, − рассказал Олег Багабанов, участник направления «Урал Творческий» из Челябинска.

Помимо работы с экспертами в закрытых группах, на «Урале Творческом» прошли девять открытых лекций от федеральных и региональных экспертов, присоединиться к которым смогли все желающие. Лекции доступны в группе направления в соцсети «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU