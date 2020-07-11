Сюжет о тюменском фольклорном коллективе покажут в Чувашии

11 Июль 2020 2020-07-11T12:33:47+03:00

Авторы объедут регионы с массовым проживанием чувашей и расскажут, как живут, чем занимаются, как сохраняют чувашскую культуру их соплеменниками. Фото: правительство Тюменской области

Изменить размер текста: A A

Исполнители фольклорного ансамбля «Сеспель» из села Горьковка Тюменского района стали героями спецвыпуска программы «Земляки» про уроженцев Чувашской Республики, которые живут в разных уголках России.

– Эта федеральная программа приурочена к 100-летию автономии Чувашии, рассчитана на всех россиян и будет транслироваться на русском языке, – уточнила представитель телеканала Ольга Бурьянова.

Авторы объедут регионы с массовым проживанием чувашей и расскажут, как живут, чем занимаются, как сохраняют чувашскую культуру их соплеменниками. Специально для того, чтобы снять сюжет о тюменцах, в Горьковку приехала делегация из Республики Чувашии – представители частного телеканала «ЮТВ».

Фольклорный ансамбль «Сеспель» в 1993 году в селе Горьковка основали переселенцы из Чувашии. Главная гордость творческого коллектива – пополнение молодыми дарованиями.

– Детский ансамбль был создан в конце 2019 года и после снятия ограничительных мероприятий активно вольется в творческую жизнь коллектива, –сообщила руководитель ансамбля «Сеспель» Людмила Васильева.

Гостей с исторической родины горьковчане порадовали чувашским гостеприимством, национальной кухней и, конечно, творческими номерами.

С 2014 года команда чувашского телеканала уже познакомилась с соплеменниками из Севастополя, Крыма, Санкт-Петербурга и Республики Татарстан. Поездка в Тюменскую область стала первой в этом году, поясняет пресс-служба главы Тюменского района.

Дополним, в большой Тюменской области (с округами) живут более 30 000 чувашей.

ИСТОЧНИК KP.RU