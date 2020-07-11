Онлайн-энциклопедия по экологической жизни города появится в Тюменской области

11 Июль 2020 2020-07-11T12:28:46+03:00

Паблик расскажет о торговых точках, в которых можно купить товары без упаковки

Изменить размер текста: A A

Экоактивисты Тюменской области решились на «ребрендинг» социальных сетей. Волонтеры отметили, что после открытия центра раздельного сбора отходов «Сортировочная» и других проектов вся основная интернет-активность перешла в отдельные созданные для них сообщества в соцсети «ВКонтакте». При этом самая старая и самая насыщенная по количеству участников группа движения «Круговорот» простаивает, сообщает «Тюменская область сегодня».

– Мы ее переделаем и сделаем большой энциклопедией по экологичной жизни в Тюмени. Скроем архив, переведем группу в паблик, откроем стену для ваших предложенных новостей. Работы много, но в итоге будет полезно: у экосообщества Тюмени появится своя виртуальная площадка для общения и развития, – сообщили экоактивисты в своем паблике.

Активисты ищут свежие идеи для паблика. Одна из них – обмен информацией о торговых точках, в которых можно купить товары без упаковки.

Сейчас у экоактивистов действуют шесть групп разной направленности:

Станция «Сортировочная» – стационарный пункт приема вторсырья, включая множество редких фракций. В группе − график работы и список принимаемого.

Фудшеринг в Тюмени – площадка для онлайн-обмена хорошей едой. Не дайте пропасть дачной зелени, перехватите у единомышленников пару кабачков для оладушек.

ZERO WASTE LAB – лаборатория натуральной косметики. Онлайн- и офлайн-мероприятия, которые помогают научиться ухаживать за лицом и телом самостоятельно и экологично.

My cup, please – общаемся с кофейнями, предлагаем поощрять тех, кто покупает кофе в свою чашку. Сейчас проверяем подключенные кофейни после открытия, следите за новостями.

ZERO WASTE FEST TYUMEN – фестиваль экологичного образа жизни, который состоится уже в октябре. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новости.

ДЕТЯМ В ДАР | Тюмень | Круговорот – обмен детскими игрушками.

ИСТОЧНИК KP.RU